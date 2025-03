MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 332,00 EUR abwärts.

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 332,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 332,00 EUR. Bei 335,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.218 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 356,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 208,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 37,14 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,32 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 354,20 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.05.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 13,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

