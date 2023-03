MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 227,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 228,10 EUR. Bei 228,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 2.751 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (236,20 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 149,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 52,68 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 240,80 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 14.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 1.513,00 EUR gegenüber 1.180,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 26.04.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 26.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,21 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

