Multi Commodity Exchange of India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

26.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Multi Commodity Exchange of India Ltd Registered Shs
2.282,65 INR -32,40 INR -1,40%
Charts|News|Analysen

Multi Commodity Exchange of India lud am 23.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,73 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,28 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Multi Commodity Exchange of India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 114,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,97 Milliarden INR im Vergleich zu 3,24 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

