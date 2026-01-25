DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -2,1%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.028 +1,4%Euro1,1855 -0,3%Öl66,24 -0,1%Gold5.095 +2,2%
Ryanair erwartet stärkeres Passagierwachstum

26.01.26 08:13 Uhr
Ryanair
DUBLIN (dpa-AFX) - Der Billigflieger Ryanair hat im dritten Quartal von einer höheren Reiselust profitiert. Das Unternehmen erhöhte zudem wegen verbesserten Flugzeuglieferungen von Boeing und einer stärkeren Nachfrage seine Erwartungen für das Passagierwachstum im laufenden Geschäftsjahr erneut leicht. Dieses soll 2025/26 (per Ende März) vier Prozent auf fast 208 Millionen steigen, gegenüber den im November prognostizierten 207 Millionen, wie Ryanair am Montag in Dublin mitteilte. Die Flugpreise dürften um mehr als sieben Prozent wachsen und tendierten damit über dem Vorjahreswert, so die Fluggesellschaft.

Für das laufende Jahr geht Ryanair einer "vorsichtigen Schätzung" nach von einem bereinigten Ergebnis nach Steuern von 2,13 bis 2,23 Milliarden Euro aus. Bislang hatte die Fluggesellschaft keine konkrete Prognose abgegeben.

Europas größter Billigflieger verzeichnete gute Fortschritte bei den Boeing-Auslieferungen, nachdem es zuvor wegen der Krise beim US-Flugzeugbauer immer wieder Verzögerungen gegeben hatte. Die Fluggesellschaft erwartet nun eigenen Angaben zufolge die Auslieferung der letzten vier Max-8-Modelle bis Februar, während die neuere Max 10, die noch nicht zertifiziert ist, im Frühjahr 2027 in die Ryanair-Flotte aufgenommen werden soll. Ryanair erhöhte daher sein Passagierziel für das kommende Geschäftsjahr von 215 auf 216 Millionen.

Im dritten Quartal (per Ende Dezember) stieg der Umsatz um neun Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn nach Steuern sank dagegen unter anderem wegen gestiegener Kosten um 22 Prozent auf 115 Millionen Euro. Nicht berücksichtigt ist dabei eine Rückstellung von 85 Millionen Euro für eine Geldbuße der italienischen Wettbewerbsbehörde. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von 90,2 Millionen gerechnet./nas/mne/jha/

