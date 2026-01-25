JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Billigflieger habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Harry Gowers in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Experte verwies auf die Preisgestaltung und die Kontrolle der Stückkosten. Die Prognose für den Nettogewinn erscheine konservativ./rob/la/ajx

