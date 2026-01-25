Ryanair Aktie
Marktkap. 30,14 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Billigflieger habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Harry Gowers in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Experte verwies auf die Preisgestaltung und die Kontrolle der Stückkosten. Die Prognose für den Nettogewinn erscheine konservativ./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:46 / GMT
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
27,64 €
|Abst. Kursziel*:
37,48%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
28,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,04%
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
