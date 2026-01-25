DAX 24.876 -0,1%ESt50 5.947 +0,0%MSCI World 4.513 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.041 +1,4%Euro 1,1844 -0,4%Öl 66,09 -0,3%Gold 5.093 +2,2%
Ryanair Aktie

28,35 EUR -0,16 EUR -0,56 %
STU
Marktkap. 30,14 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

09:06 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
28,35 EUR -0,16 EUR -0,56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Billigflieger habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Harry Gowers in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Experte verwies auf die Preisgestaltung und die Kontrolle der Stückkosten. Die Prognose für den Nettogewinn erscheine konservativ./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,64 €		 Abst. Kursziel*:
37,48%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,04%
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

09:16 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
09:06 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

