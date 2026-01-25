Ryanair Aktie
Marktkap. 30,14 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,25 Euro belassen. Der Nettogewinn der Billigfluggesellschaft sei etwas hinter den Prognosen zurückgeblieben, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor Sondereinflüssen jedoch habe er darüber gelegen. Die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2025/26 habe den Erwartungen entsprochen, während die Ticketpreisprognose angehoben worden sei./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ryanair Market-Perform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
28,25 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
27,64 €
|Abst. Kursziel*:
2,21%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
28,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,11%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
