Bernstein Research

Ryanair Market-Perform

09:16 Uhr

Aktie in diesem Artikel Ryanair 28,22 EUR -0,29 EUR -1,02% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,25 Euro belassen. Der Nettogewinn der Billigfluggesellschaft sei etwas hinter den Prognosen zurückgeblieben, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor Sondereinflüssen jedoch habe er darüber gelegen. Die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2025/26 habe den Erwartungen entsprochen, während die Ticketpreisprognose angehoben worden sei./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com