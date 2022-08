Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag im Aufwind

Um 01.08.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 222,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 222,00 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 221,30 EUR. Bisher wurden heute 5.250 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Am 01.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,25 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 21,35 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 205,15 EUR ab. Abschläge von 8,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 280,58 EUR an.

Am 10.05.2022 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11.307,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14.551,00 EUR umgesetzt worden.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q2 2022 wird am 09.08.2022 erwartet. Am 10.08.2023 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 22,47 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Analysten sehen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Luft nach oben

Munich Re-Aktie leichter: Laut Munich Re im ersten Halbjahr 65 Milliarden Dollar Schäden durch Naturkatastrophen

Erste Schätzungen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com