Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 487,10 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 487,10 EUR. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 484,80 EUR. Bei 490,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 127.696 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 30.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 498,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 2,40 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2023 (364,60 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 15,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,20 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 511,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024. Das EPS belief sich auf 12,16 EUR gegenüber 8,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,39 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 47,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

3. Quartal 2024: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal

Die Expertenmeinungen zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im September 2024

Schwacher Handel: STOXX 50 verliert letztendlich