Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft stabilisiert sich am Mittag

Bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ließ sich um 04.05.2022 12:22:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 225,30 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 227,00 EUR zu. Bei 223,40 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 225,20 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 117.318 Stück gehandelt.

Am 01.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 282,25 EUR. Gewinne von 20,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 205,15 EUR am 08.03.2022. Abschläge von 9,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 291,58 EUR.

Am 23.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.894,00 EUR – ein Plus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 13.629,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 10.05.2023.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 27,76 EUR je Aktie.

