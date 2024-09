Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 494,00 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 494,00 EUR. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 491,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 491,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.655 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 498,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 351,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 28,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 15,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 499,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Am 08.08.2024 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 12,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 8,45 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent auf 17,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 11.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 47,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

