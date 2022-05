Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteuert sich am Donnerstagvormittag

Die Aktie legte um 05.05.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 227,60 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 228,90 EUR. Mit einem Wert von 228,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 16.927 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Am 01.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 282,25 EUR. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 19,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 10,94 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 291,58 EUR.

Am 23.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.894,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 13.629,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 10.05.2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 10.05.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,76 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

