Blick auf Aktienkurs

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Vormittag fester

05.05.25 09:23 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 584,40 EUR.

Wer­bung

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 584,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 582,00 EUR. Bisher wurden heute 7.014 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt. Am 24.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 630,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 411,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,62 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 20,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 21,55 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 563,50 EUR an. Am 23.02.2023 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 11,05 EUR gegenüber 11,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen. Am 12.05.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 46,85 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Über diese Dividende können sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger freuen So schätzen die Analysten die Zukunft der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein Munich Re-Chef vergleicht USA mit China und Russland - Aktie im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images