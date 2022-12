Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Vormittag südwärts

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 300,80 EUR. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 300,00 EUR. Bei 300,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 7.859 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.12.2022 auf bis zu 304,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 205,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 46,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 298,18 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.850,00 EUR – ein Plus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15.480,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 22.02.2024.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 23,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Swiss Re-Aktie dennoch höher: Swiss Re schätzt versicherte Katastrophenschäden 2022 weit über Zehnjahresdurchschnitt

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Munich Re-Aktie verliert dennoch: Fitch bestätigt Kreditrating von Munich Re

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images