Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Mittag

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 461,00 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 461,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 461,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 456,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.968 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 27.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 465,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 10.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 321,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 30,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,12 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 481,50 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Das EPS wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 18,25 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,19 Mrd. EUR umgesetzt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 45,50 EUR je Aktie.

