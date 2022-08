Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag höher

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 227,80 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 228,10 EUR an. Bei 225,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 32.003 Aktien.

Am 01.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,25 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,29 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 205,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 280,58 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 1,48 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11.307,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.551,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 22,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

