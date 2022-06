Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Mittag fester

Um 09.06.2022 12:22:00 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 225,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 226,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 223,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 102.501 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 282,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Abschläge von 9,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 289,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 4,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.307,00 EUR – das entspricht einem Minus von 22,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.551,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 09.08.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 10.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,92 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

