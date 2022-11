Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Nachmittag nordwärts

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 04:22 Uhr 0,6 Prozent. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 281,30 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 279,00 EUR. Zuletzt wechselten 148.743 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 01.02.2022 markierte das Papier bei 282,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,48 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 205,15 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 36,92 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 282,82 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 09.08.2022 vor. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 11.307,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.642,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 22.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 19,48 EUR im Jahr 2022 aus.

