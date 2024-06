Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagmittag mit KursVerlusten

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 457,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 457,90 EUR. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 457,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 461,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33.618 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 465,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 1,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.06.2023 bei 321,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 29,85 Prozent sinken.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 15,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,12 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 481,50 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 27.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 3,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 18,25 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,19 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 45,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

