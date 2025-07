Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft steigt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 578,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 578,00 EUR zu. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 578,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 578,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.744 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.04.2025 auf bis zu 615,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 421,70 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 37,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 20,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 21,75 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 581,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.08.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.08.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 46,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

