Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 3,3 Prozent.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 495,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 501,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 484,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 240.562 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 501,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 1,10 Prozent niedriger. Am 08.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 364,60 EUR ab. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 35,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,24 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 510,14 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Am 08.08.2024 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 47,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

