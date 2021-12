Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gesucht

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 249,30 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.598 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 249,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 247,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.293 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 269,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.04.2021 erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 215,25 EUR am 19.07.2021.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 280,40 EUR. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 24,86 EUR je Aktie aus.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

So schätzen Analysten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein

Munich Re-Aktie schließt schwach: Munich Re sieht Gewinnziel trotz Katastrophen in Reichweite

Heidelberger Druckmaschinen kooperiert im Subskriptionsgeschäft mit Munich Re - Aktien ohne gemeinsame RIchtung

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com