Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 235,70 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 237,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 236,10 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 110.788 Aktien.

Am 01.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 282,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 278,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 09.08.2022. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,78 Prozent auf 11.307,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 23,05 EUR je Aktie aus.

