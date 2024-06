Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit Verlusten

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 466,40 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 466,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 466,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 467,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.832 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 469,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 0,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 323,00 EUR. Dieser Wert wurde am 16.06.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 30,75 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,12 EUR, nach 15,00 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 481,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 18,25 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 45,55 EUR je Aktie aus.

