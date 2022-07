Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14.07.2022 09:22:01 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 220,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 220,70 EUR. Bei 220,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 5.582 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 01.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,25 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Bei 205,15 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 280,73 EUR.

Am 10.05.2022 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 6,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14.551,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.307,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 09.08.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 22,54 EUR je Aktie belaufen.

