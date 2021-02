Bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 235,50 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den unveränderten Werten im DAX, der derzeit bei 14.121 Punkten notiert. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 235,70 EUR zu. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 234,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 235,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.852 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2020 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 284,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.03.2020 (141,10 EUR).

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 251,07 EUR an. Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 24,10 EUR fest.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Redaktion finanzen.net

