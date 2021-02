Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 233,80 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 13.886 Punkten tendiert. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 231,50 EUR. Bei 234,00 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 774 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 142,00 EUR am 19.03.2020.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 251,07 EUR angegeben. Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2022 24,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

