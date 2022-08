Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit Aufschlag

Um 12:22 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 237,70 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 237,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 235,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 75.951 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 01.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 282,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Abschläge von 15,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 281,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 09.08.2022 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.307,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 14.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 08.11.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2022 23,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re-Aktie mit Plus: Munich Re beim Gewinn trotz schwachem Anlageergebnis über Prognose

Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Analysten sehen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Luft nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com