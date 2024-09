Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 480,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 480,80 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 485,50 EUR. Bei 481,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.139 Stück gehandelt.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 498,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 3,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 361,80 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,75 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 511,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 12,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,45 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,12 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

