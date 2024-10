Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Mit einem Wert von 504,20 EUR bewegte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 504,20 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 504,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 502,00 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 502,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.786 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 512,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 1,71 Prozent wieder erreichen. Am 08.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 364,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 27,69 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,27 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 509,71 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 12,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,39 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 46,24 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus

Gewinne in Europa: Letztendlich Gewinne im STOXX 50