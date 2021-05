Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aktuell: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft auf rotes Terrain

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 237,25 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 15.101 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 236,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 239,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 157.334 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,30 EUR an. Bei 184,20 EUR fiel das Papier am 21.05.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 273,46 EUR. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 24,38 EUR je Aktie aus.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Deals der Insider bei der Munich Re-Aktie: Vorstand kauft

Munich Re profitiert von geringerer Schadensbelastung und starker Ergo - Aktie fester

Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legt Quartalsergebnis vor

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images