Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag auf grünem Terrain

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 487,60 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 487,60 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 491,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 485,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 147.602 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 498,70 EUR erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 361,80 EUR am 30.09.2023. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 34,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 511,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 12,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 8,45 EUR je Aktie verdient. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 47,12 EUR fest.

