Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 461,20 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 461,20 EUR abwärts. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 460,70 EUR ab. Bei 463,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.625 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei 469,70 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.07.2023 Kursverluste bis auf 324,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 29,60 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,12 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 481,50 EUR an.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 7,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 3,79 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,25 Mrd. EUR – ein Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 45,55 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

