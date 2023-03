Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Vormittag ab

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,6 Prozent auf 316,30 EUR nach. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 315,40 EUR. Bei 316,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.744 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 336,00 EUR. Gewinne von 5,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 212,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 48,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 322,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 6,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.222,00 EUR – ein Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.894,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q1 2023 wird am 17.05.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 30,41 EUR fest.

