Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Nachmittag

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 469,00 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 469,00 EUR zu. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 469,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 465,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 64.085 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2024 auf bis zu 473,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 0,98 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 351,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2023). Mit einem Kursverlust von 24,99 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,23 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 499,67 EUR an.

Am 08.08.2024 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 8,45 EUR je Aktie erzielt worden. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 46,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Montagnachmittag im Plus

Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Nachmittag steigen