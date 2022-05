Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verliert am Dienstagnachmittag

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 24.05.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 222,10 EUR abwärts. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 219,30 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 220,50 EUR. Bisher wurden heute 172.807 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 282,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.02.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Bei 205,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 8,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 289,08 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.05.2022. Das EPS wurde auf 4,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 4,24 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 11.307,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 22,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.551,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 09.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,94 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

