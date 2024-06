Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 467,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 467,20 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 469,30 EUR. Bei 467,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 22.782 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2024 auf bis zu 471,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 0,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 324,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 30,50 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2023 mit 15,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,12 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 481,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vor. In Sachen EPS wurden 7,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 3,79 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,19 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,25 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 45,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

XETRA-Handel DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Handelsstart

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer