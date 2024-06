Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 471,00 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 471,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 471,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 470,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.982 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 471,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,13 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 324,70 EUR fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,12 EUR aus. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 481,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Das EPS belief sich auf 7,51 EUR gegenüber 3,79 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,25 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,19 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 45,55 EUR im Jahr 2024 aus.

