Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 333,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 332,90 EUR. Bei 335,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.501 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 342,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 212,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 36,16 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 333,22 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 16.222,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11.307,00 EUR umgesetzt.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Am 08.08.2024 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 30,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

