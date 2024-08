Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legt am Freitagnachmittag zu

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 488,70 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 488,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 490,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 488,00 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 104.265 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 491,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 351,80 EUR am 06.09.2023. Mit einem Kursverlust von 28,01 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,20 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 499,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Am 08.08.2024 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 12,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,45 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 15,22 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 47,00 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

