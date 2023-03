Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 324,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 323,30 EUR. Zuletzt wechselten 143.182 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 336,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.07.2022 (212,70 EUR). Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 52,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 322,22 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 11,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 6,20 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.222,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.894,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 17.05.2023 terminiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 30,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

