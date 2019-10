Nabaltec: Konjunkturelle Bremsspuren

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 89,4% verzeichnet hat (Stand 30.09.2019).

Dank einer hohen Nachfrage im Bereich der angebotenen Spezialitäten - u.a. ein Füllstoff, der in Lithium-Ionen-Akkus verwendet wird - war das erste Halbjahr 2019 von Nabaltec mit einer Steigerung beim Umsatz von 6,1 % auf 97,4 Mio. Euro und beim EBIT von 27,8 % auf 12,4 Mio. Euro hervorragend verlaufen. Zugleich waren aber auch konjunkturelle Bremsspuren sichtbar, vor allem im kleineren Segment Spezialoxide, dessen Erlöse von Januar bis Juni um 2,2 % auf 31,1 Mio. Euro gesunken sind - im zweiten Quartal betrug der Rückgang isoliert betrachtet bereits mehr als 4 %. Zuletzt hatte sich das Unternehmen auf einer Investorenkonferenz zu den weiteren Aussichten eher vorsichtig geäußert. Wir hatten daher im Musterdepot die Hälfte des hohen Gewinns (+75 %) am Mittwoch vorsichtshalber realisiert. Prompt veröffentlichte das Unternehmen am Donnerstagabend vorab relativ schwache Zahlen für das dritte Quartal mit nur noch geringem Umsatzwachstum von 0,9 % und einer (im Vergleich zum ersten Halbjahr) etwas reduzierten EBIT-Marge von 10,9 %. Darauf wurde das Umsatzziel für das Gesamtjahr von 190 bis 195 Mio. Euro auf 181 bis 184 Mio. Euro abgesenkt, die EBIT-Marge soll unverändert zwischen 10 und 12 % liegen. Da die Story von Nabaltec grundsätzlich intakt ist, werden wir die Restposition vorerst halten.

Die Aktie von Nabaltec ist seit Mai 2017 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 85,5 % zugelegt. (Stand 18.10., 17:36 Uhr). Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte .

