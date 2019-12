Warum Tesla-Bär Jim Cramer bald einen Model X kaufen könnte

Aktien in diesem Artikel Tesla 301,20 EUR

• Jim Cramer ist Tesla-Bär und Musk-Kritiker• Probefahrt im Model X hat ihn offenbar überzeugt• Auch Teslas Geschäft bekommt ungewohnt positive Bewertung

Tesla-Aktien hat US-Börsenexperte Jim Cramer in der Vergangenheit wenig positiv besprochen, einen Model X würde er sich möglicherweise trotzdem in die Garage stellen.

Musk und Cramer mit langer Historie

Jim Cramer gehört nicht zu den größten Tesla-Fans. Immer wieder ist er insbesondere mit dem Tesla-CEO Elon Musk hart ins Gericht gegangen. Zwischenzeitlich hatte er sogar gefordert, ihn als Konzernchef zu entlassen, als das Unternehmen infolge von Musks Twitter-Verhalten Ärger mit der US-Börsenaufsicht bekam. "Der Typ attackiert die SEC, wieso entfernt man ihn nicht? Er hat die SEC angegriffen", so Cramer gegenüber CNBC. Er halte Musk zwar für ein Genie, ein Angriff auf die oberste Börsenaufsicht sei aber nicht akzeptabel, betonte Cramer weiter.

Im Frühjahr 2019 haben sich die beiden auf Twitter einen heftigen Schlagabtausch geliefert, bei dem es unter anderem um Musks Eignung als Tesla-Chef ging:

Cramer is a simulation. He’s not real. - Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2019

Musk warf Cramer im Gegenzug Marktmanipulation vor und verwies auf dessen Vergangenheit als Hedgefonds-Größe.

Haben sich die Wogen jetzt geglättet?

Inzwischen scheint etwas Ruhe eingekehrt zu sein in das Verhältnis zwischen Musk und Cramer. Der unter anderem als Fernsehmoderator tätige Cramer hat nun offenbar sogar Gefallen an einem Fahrzeug aus Teslas Portfolio gefunden.

Offenbar hat ihn die Probefahrt mit Teslas Model X so gefallen, dass er nun in Erwägung zieht, eines der Fahrzeuge zu erwerben.

I took a ride in a Tesla this weekend that made Lisa say, that's it, we are buying one. Enough already. https://t.co/BCoODCVfV2 - Jim Cramer (@jimcramer) November 25, 2019

Dabei ist es wohl insbesondere Cramers Frau Lisa, die der ausschlaggebende Faktor für die Kaufüberlegung ist. Er selbst habe bereits einige Tesla Probe gefahren, aber nie den Model X und nie gemeinsam mit seiner Frau, die in der Familie für das Fahren zuständig sei:

I have been in many Teslas and have driven them and always liked them....but not the X and not with my wife...who does the driving in our family https://t.co/zPSV5ej4Or - Jim Cramer (@jimcramer) November 26, 2019

Doch nicht nur das Fahrzeug hat Jim Cramer offenbar überzeugt, auch bei Tesla selbst sieht der CNBC-Moderator positive Veränderungen. Er werde zwar immer skeptisch bleiben, aber seitdem Elon Musk aufgehört habe zu twittern und zu persönlich zu sein, liege Teslas Fokus auf den Autos und der Bilanz - ersteres sei großartig, die Bilanz nicht so schlecht, so Cramer weiter.

I will always be skeptical but ever since @elonmusk stopped tweeting and stopped being too personal, the focus has been on the car and the balance sheet and the car is great, balance sheet not as bad https://t.co/546XRFw8B8 - Jim Cramer (@jimcramer) November 26, 2019

Elon Musk hat sich bislang nicht zum vermeintlichen Stimmungsumschwung eines seiner größten Kritiker geäußert.



Redaktion finanzen.net

