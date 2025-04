Nach starkem Quartal

Siemens Energy hat nach einem starken zweiten Geschäftsquartal über den Markterwartungen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben.

Werte in diesem Artikel

Wie der Energietechnikkonzern mitteilte, plant er nun mit einem vergleichbaren Wachstum der Umsatzerlöse (ohne Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) in einer Bandbreite von 13 bis 15 Prozent. Zuvor hatte der DAX-Konzern ein Umsatzplus auf vergleichbarer Basis zwischen 8 und 10 Prozent in Aussicht gestellt.

Wer­bung Wer­bung

Die Ergebnis-Marge vor Sondereffekten sieht Siemens Energy nun bei 4 bis 6 Prozent nach bisher bei 3 bis 5 Prozent. Nach Steuern peilt Siemens Energy nun ein Ergebnis bereinigt um den Sondereffekt aus dem Verkauf seiner Anteile an Siemens Limited in Indien von bis zu 1 Milliarde Euro an. Bislang hatte das Ziel hier auf "um den Break-even" gelautet. Die aktualisierte Prognose für den Free Cashflow vor Steuern lautet auf rund 4 Milliarden Euro.

Im zweiten Geschäftsquartal kletterte der Auftragseingang nach vorläufiger Berechnung auf vergleichbarer Basis um 52,3 Prozent auf 14,433 Milliarden Euro. Die Konsensschätzung hatte lediglich auf 12,485 Milliarden gelautet. Die Umsatzerlöse wuchsen auf vergleichbarer Basis um 20,7 Prozent auf 9,962 Milliarden Euro. Hier hatte der Markt mit 9,319 Milliarden gerechnet. Das Ergebnis vor Sondereffekten steigerte Siemens Energy auf 906 von 170 Millionen Euro vor Jahresfrist, was einer Marge von 9,1 (Vorjahr 2,1) Prozent entspricht. Im Konsens waren 577 Millionen Euro bzw 6,2 Prozent Marge erwartet worden. Der Free Cashflow vor Steuern stieg auf 1,39 Milliarden von 483 Millionen Euro im Vorjahr.

Die vollständigen Quartalszahlen will Siemens Energy AG am 8. Mai veröffentlichen.

Die Siemens Energy-Aktie legt am Donnerstag im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,11 Prozent auf 61,98 Euro zu.

DJG/brb/cln

DOW JONES