DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 +4,1%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.352 +2,9%Euro1,1723 ±0,0%Öl61,82 +1,7%Gold4.449 +2,7%
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 NVIDIA 918422 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.859 Punkte

05.01.26 22:25 Uhr

DOW JONES--Sehr ruhig ist der nachbörsliche Handel am Montag verlaufen. Viele Marktteilnehmer dürften noch nicht aus den Weihnachtsferien zurückgekehrt sein. Zudem war die Nachrichtenlage dünn. Größere Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.859 24.869 -0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 16:25 ET (21:25 GMT)