NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.980 Punkte - Takkt leichter
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Montag haben sich die Kurse stabilisiert. Deutliche Verluste an der Wall Street belasteten am Abend nicht weiter.
In der dritten Reihe ermäßigten sich Takkt um 0,8 Prozent. Das Unternehmen hatte bei der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen einen Rückgang von Umsatz und EBITDA gemeldet. Außerdem will Takkt für 2025 keine Dividende zahlen und stattdessen in das Geschäftsmodell investieren. Im laufenden Jahr erwartet das Unternehmen weiterhin "herausfordernde" wirtschaftliche Rahmenbedingungen.
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.980 24.992 -0,0%
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
February 23, 2026 16:33 ET (21:33 GMT)
