NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 12.934 Pkt - Delivery Hero mit DAX-Aufstieg gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich nach oben ging es im nachbörslichen Handel am Mittwoch mit der Aktie von Delivery Hero. Die Titel steigen in den DAX auf und nehmen dort den Platz von Wirecard ein, wir der Indexbetreiber Stoxx mitteilte. Damit wurde eine in der Vorwoche beschlossene Reform des Regelwerks für die DAX-Familie erstmals angewendet. Demnach müssen insolvente Unternehmen künftig die DAX-Auswahl-Indizes kurzfristig verlassen.

Wirecard müssen ebenfalls ihren Platz im TecDAX räumen, den LPKF Laser einnimmt. Den Platz von Delivery Hero im MDAX übernehmen Aixtron. Deren Platz im SDAX nehmen die Aktien der Hornbach Baumarkt AG ein.

Die Aktien von Delivery Hero wurden bei Lang & Schwarz 3,2 Prozent höher getaxt. Die Umsätze seien sehr hoch gewesen, so ein Teilnehmer. Die anderen Aktien reagierten dagegen kaum auf die Index-Entscheidungen.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

12.934 12.977 -0,3%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 19, 2020 16:44 ET (20:44 GMT)