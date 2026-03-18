NACHBÖRSE/XDAX -0,7% auf 22.213 Pkt - Tonies sehr schwach

DOW JONES--Die Kurse deutscher Aktien haben am Freitag im nachbörslichen Geschäft weiter nachgegeben. Laut einem Händler von Lang & Schwarz gaben Tonies mit 4,8 Prozent besonders deutlich nach. "Ich kann dafür aber keinen Grund nennen", sagte der Marktteilnehmer.

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Die am Abend veröffentlichten Geschäftszahlen von Hornbach Holding bewegten den Kurs der Aktie nicht. "Die Geschäftszahlen fielen aber auch wie erwartet aus", erläuterte der Händler das Desinteresse der Anleger.

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XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

22.213 22.380 -0,7%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

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March 20, 2026 16:27 ET (20:27 GMT)