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NACHBÖRSE/XDAX -0,7% auf 22.213 Pkt - Tonies sehr schwach

20.03.26 21:26 Uhr
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Aktien
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DOW JONES--Die Kurse deutscher Aktien haben am Freitag im nachbörslichen Geschäft weiter nachgegeben. Laut einem Händler von Lang & Schwarz gaben Tonies mit 4,8 Prozent besonders deutlich nach. "Ich kann dafür aber keinen Grund nennen", sagte der Marktteilnehmer.

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Die am Abend veröffentlichten Geschäftszahlen von Hornbach Holding bewegten den Kurs der Aktie nicht. "Die Geschäftszahlen fielen aber auch wie erwartet aus", erläuterte der Händler das Desinteresse der Anleger.

===

XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

22.213 22.380 -0,7%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 16:27 ET (20:27 GMT)

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