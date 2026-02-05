DAX 24.542 +0,2%ESt50 5.942 +0,3%MSCI World 4.454 +0,1%Top 10 Crypto 8,3665 -3,1%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.696 +4,3%Euro 1,1797 +0,1%Öl 68,49 +1,7%Gold 4.861 +1,8%
tonies Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

tonies Buy

09:41 Uhr
tonies Buy
tonies
tonies
11,02 EUR 0,02 EUR 0,18%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tonies nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 von 12,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller der Toniebox und Figuren habe überraschend stark abgeschnitten und sei dabei in allen Regionen stark gewachsen, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstagabend. Die positive Gewinndynamik dürfte andauern./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: tonies Buy

Unternehmen:
tonies		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
14,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,88 €		 Abst. Kursziel*:
33,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,58%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu tonies

09:41 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu tonies

dpa-afx Launch-Erfolg tonies-Aktie im Plus: Erfolg der Toniebox 2 sorgt für Umsatzplus und Optimismus tonies-Aktie im Plus: Erfolg der Toniebox 2 sorgt für Umsatzplus und Optimismus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Mittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Tonies auch Wochen nach SDax-Aufnahme gefragt - Starke Eckdaten
dpa-afx ROUNDUP/'Toniebox 2' kommt gut an: SDax-Neuling Tonies schlägt Erwartungen
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
EQS Group EQS-News: tonies erreicht oberes Ende der Prognose für das Geschäftsjahr 2025: Portfolioerweiterung und Internationalisierung treiben profitables Wachstum mit bereinigter EBITDA-Marge auf Rekordniveau
finanzen.net XETRA-Handel SDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX nachmittags schwächer
EQS Group EQS-News: tonies reaches upper end of FY 2025 guidance: Portfolio expansion and internationalization drive profitable growth with record adjusted EBITDA margin
EQS Group EQS-DD: tonies SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them_TEIXL Investments GmbH
EQS Group EQS-AFR: tonies SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: tonies SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
EQS Group EQS-PVR: tonies SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: tonies SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SDAX inclusion marks next milestone in tonies’ global growth story
EQS Group EQS-News: tonies Expands Global Leadership Through Landmark Partnership with The Pokémon Company International
