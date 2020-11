Shop Apotheke-Aktien rutschen ab - Druck durch Amazon-Online-Apotheke

Druck kam von Nachrichten aus den USA mit dem Start einer Online-Apotheke des Handelsriesen Amazon Shop Apotheke -Aktien sacken am Nachmittag im XETRA-Handel am MDAX -Ende mit zeiwteise minus 8,23 Prozent auf 127,20 Euro ab. In New York litten die Titel der Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance ebenfalls stark unter dem Vorstoß Amazons. Sie fielen zeitweise um 8,55 Prozent auf 40,33 US-Dollar.

Die Aktien von Shop Apotheke zählten bislang zu den Gewinnern der Pandemie-Krise, haben aber seit Montag der vergangenen Woche bereits deutlich an Wert verloren. Grund waren die positiven Nachrichten zur Impfstoffentwicklung und der damit verbundenen Hoffnung auf eine baldige wirtschaftliche Erholung und Rückkehr zur gesellschaftlichen Normalität. Anleger nahmen dies zum Anlass, um von Krisengewinnern in bisherige Krisenverlierer umzuschichten und von nun an wieder stärker auf Value-Titel und Zykliker zu setzen.

/ajx/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Shop Apotheke