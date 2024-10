NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge

NASDAQ 100-Performance im Fokus

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel

Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,25 Prozent auf 20.412,24 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,513 Prozent auf 20.256,97 Punkte an der Kurstafel, nach 20.361,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 20.413,06 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.218,85 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, einen Wert von 19.791,49 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19.822,87 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Wert von 14.560,88 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 23,38 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 20.690,97 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.249,19 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,68 Prozent auf 129,46 USD), Charter A (+ 3,67 Prozent auf 327,00 USD), Lucid (+ 2,55 Prozent auf 2,62 USD), Comcast (+ 2,54 Prozent auf 41,56 USD) und Microsoft (+ 2,23 Prozent auf 428,13 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Paccar (-6,11 Prozent auf 102,91 USD), Super Micro Computer (-4,08 Prozent auf 45,85 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,86 Prozent auf 153,38 USD), Constellation Energy (-2,57 Prozent auf 266,69 USD) und Intel (-2,52 Prozent auf 22,27 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 22.442.433 Aktien gehandelt. Mit 3,300 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net